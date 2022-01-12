Жена украинского артиста Виктора Павлика рассказала о его проблемах с алкоголем и кредитах.

В сториз на личной странице в Instagram Екатерина Репяхова призналась, что благодаря ей Виктор избавился от алкогольной зависимости. У певца были серьезные проблемы, которые доходили даже до реанимации.

– Его слова: Я уже не жил бы, не встретив тебя. У него были большие проблемы с алкоголем, которые доходили до реанимации. И последний раз ему сказали, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один со своей проблемой, – написала Екатерина.

Также Репяхова рассказала, что в начале отношений у мужчины было несколько кредитов.

Екатерина помогла артисту закрыть все долги. Вскоре супруги начнут копить деньги на собственное жилье.

– Когда я встретила мужа, у него был не один кредит, сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в ближайшем будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье, – призналась жена Павлика.

Ранее Екатерина Репяхова рассказывала о стоимости отдыха в Буковеле. На горнолыжном курорте пара отдыхала с родными Кати, поэтому ужин в одном из местных ресторанов обошелся семейству в 3 тыс. грн.