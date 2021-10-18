Дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма очолила рейтинг найбагатших дітей у світі. Статок шестирічної принцеси Шарлотти оцінюють у $5 млрд.

У рейтинг найбагатших дітей також потрапили і сини герцогів Кембриджських. Статок принца Джорджа становить $3 млрд, а маленького принца Луї – $1 млрд. Шарлотта обійшла навіть дітей Бейонсе та Кім Кардаш’ян.

Така популярність принцеси Кембриджської пов’язана з тим, що попит на одяг, у якому Шарлотта з’являється на публіці, моментально зумовлює неймовірний ажіотаж.

За стилем королівської родини стежать не лише у Великій Британії, а й в усьому світі. Будь-яка поява герцогині з дітьми на публіці істотно піднімає продаж речей, у яких вона виходить у світ.

Варто зауважити, що дочка герцогів Кембриджських підкорила публіку своїми зухвалими посмішками і схильністю показувати фотографам язик під час публічних заходів.

Нагадаємо, що про заручини принца Вільяма та Кейт Мідлтон стало відомо у 2010 році. На святкування весілля у Вестмінстерському абатстві в Лондоні в 2011 році молодята запросили майже 2 тис. гостей.

Зараз вони виховують трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Джерело: Express