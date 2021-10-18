Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма возглавила рейтинг самых богатых детей в мире. Состояние шестилетней принцессы Шарлотты оценивается в $5 млрд.

В рейтинг самых богатых детей также попали сыновья герцогов Кембриджских. Состояние принца Джорджа составляет $3 млрд, а маленького принца Луи — $1 млрд. Шарлотта обошла даже детей Бейонсе и Ким Кардашьян.

Такая популярность принцессы Кембриджской связана с тем, что спрос на одежду, в которой Шарлотта появляется на публике, моментально приводит к невероятному ажиотажу.

За стилем королевской семьи следят не только в Великобритании, но и во всем мире. Любое появление герцогини с детьми на публике существенно поднимает продажи вещей, в которых она выходит в свет.

Стоит заметить, что дочь герцогов Кембриджских покорила публику своими дерзкими улыбками и склонностью показывать фотографам язык во время публичных мероприятий.

Напомним, что о помолвке принца Уильяма и Кейт Мидлтон стало известно в 2010 году. На празднование свадьбы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2011 году молодожены пригласили почти 2 тыс. гостей.

Сейчас они воспитывают троих детей — принца Джордж, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Источник: Express