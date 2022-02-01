Український інді-поп гурт Our Atlantic представив пісню Моя любов, з якою виступить у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.
У конкурсній композиції колектив поєднав різні стилі музики, зокрема – поп, диско, соул та “вусатий фанк” 70-х років. Своїм треком Our Atnatic хоче звернути увагу суспільства на злободенну тему аб’юзу, яка стосується кожного.
– Чоловіки, жінки та будь яка людина в світі можуть стати жертвою аб’юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків, щоб потім не збирати себе по шматках, — розповів Дмитро Бакал, автор слів.
У коментарях користувачі мережі поділилися своїм враженням від конкурсної пісні Моя любов. До речі, кліп до треку колектив Our Atlantic презентує 8 січня.
- Гарна пісня, слухатиму! Але не бачу її для Євробачення. Ще є сумніви, що вокаліст не зможе витягнути верхні ноти.
- Файна та якісна пісня! Бажаю хлопцям продовжувати в тому ж руслі, удачі!
- Дуже хочеться побачити живий виступ!
Дуже простенька мила попсова пісенька. Вона не для Євробачення.
- Як завжди, танцюю і кайфую під пісні хлопців! Успіхів!
- Неймовірна насолода для вух!
- Гарна, але чергова дуже сумна пісня. Щось цьогоріч мода на сумні пісні.
- Звучить класно, – пишуть у коментарях.
Варто зазначити, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі UA: Перший. Ведучою головної сцени буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко.
Міжнародний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.