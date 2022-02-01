Український інді-поп гурт Our Atlantic представив пісню Моя любов, з якою виступить у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

У конкурсній композиції колектив поєднав різні стилі музики, зокрема – поп, диско, соул та “вусатий фанк” 70-х років. Своїм треком Our Atnatic хоче звернути увагу суспільства на злободенну тему аб’юзу, яка стосується кожного.

– Чоловіки, жінки та будь яка людина в світі можуть стати жертвою аб’юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків, щоб потім не збирати себе по шматках, — розповів Дмитро Бакал, автор слів.

У коментарях користувачі мережі поділилися своїм враженням від конкурсної пісні Моя любов. До речі, кліп до треку колектив Our Atlantic презентує 8 січня.

Гарна пісня, слухатиму! Але не бачу її для Євробачення. Ще є сумніви, що вокаліст не зможе витягнути верхні ноти.

Файна та якісна пісня! Бажаю хлопцям продовжувати в тому ж руслі, удачі!

Дуже хочеться побачити живий виступ!

Дуже простенька мила попсова пісенька. Вона не для Євробачення.

Дуже простенька мила попсова пісенька. Вона не для Євробачення. Як завжди, танцюю і кайфую під пісні хлопців! Успіхів!

Неймовірна насолода для вух!

Гарна, але чергова дуже сумна пісня. Щось цьогоріч мода на сумні пісні.

Звучить класно, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі UA: Перший. Ведучою головної сцени буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко.

Міжнародний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.