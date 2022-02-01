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Про аб’юз та стосунки: гурт Our Atlantic презентував трек для нацвідбору на Євробачення 2022

1 Лютого 2022, 11:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Our Atlantic

Український інді-поп гурт Our Atlantic представив пісню Моя любов, з якою виступить у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

У конкурсній композиції колектив поєднав різні стилі музики, зокрема – поп, диско, соул та “вусатий фанк” 70-х років. Своїм треком Our Atnatic хоче звернути увагу суспільства на злободенну тему аб’юзу, яка стосується кожного.

– Чоловіки, жінки та будь яка людина в світі можуть стати жертвою аб’юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків, щоб потім не збирати себе по шматках, — розповів Дмитро Бакал, автор слів.

У коментарях користувачі мережі поділилися своїм враженням від конкурсної пісні Моя любов. До речі, кліп до треку колектив Our Atlantic презентує 8 січня.

  • Гарна пісня, слухатиму! Але не бачу її для Євробачення. Ще є сумніви, що вокаліст не зможе витягнути верхні ноти.
  • Файна та якісна пісня! Бажаю хлопцям продовжувати в тому ж руслі, удачі!
  • Дуже хочеться побачити живий виступ!
    Дуже простенька мила попсова пісенька. Вона не для Євробачення.
  • Як завжди, танцюю і кайфую під пісні хлопців! Успіхів!
  • Неймовірна насолода для вух!
  • Гарна, але чергова дуже сумна пісня. Щось цьогоріч мода на сумні пісні.
  • Звучить класно, – пишуть у коментарях.

Варто зазначити, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі UA: Перший. Ведучою головної сцени буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко.

Міжнародний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.

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