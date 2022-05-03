Блогер Олег Машуковський розповів, як заробляють його колеги під час війни.

За словами Олега, він виїхав із Києва до Львова на четвертий-сьомий день повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія. Каже, найскладніше було знайти житло, особливо лякали ціни за нього – 26-30 тис. грн.

Машуковський зазначив, що в Києві він живе неподалік центру і платить за квартиру 10 тис. грн. Наразі він повернувся до столиці.

Блогер зазначив, що зараз у нього замовлень особливо немає, але охоплення акаунтів змінилися – додалося близько 500-600 тис. підписників у TikTok.

– У мене були гроші, які я збирав на квартиру та ще щось. Я дуже запаслива людина. Нині на ці гроші живу. Планую працювати, як і працював. Сподіваюся, все налагодиться… Наскільки вистачить цих грошей, я не знаю. До того ж – я не економний, – зазначив Машуковський.

До того ж Олег сказав, що він ще візажист і ця професія працюватиме – усі хочуть бути гарними.

– Можу почати вести прямі ефіри в TikTok, якщо грошей не буде. Блогери заробляють на цьому до $10 тис. на місяць. Це реально, – додав Машуковський.

Варто зазначити, що в Instagram у Олега понад 450 тис. підписників, у TikTok – 3 млн.

Фото: Олег Машуковський