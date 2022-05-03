Блогер Олег Машуковский рассказал, как зарабатывают его коллеги во время войны.

По словам Олега, он выехал из Киева во Львов на четвертый-седьмой день полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия. Говорит, сложнее всего было найти жилье, особенно пугали цены за него — 26-30 тыс. грн.

Машуковский отметил, что в Киеве он живет недалеко от центра и платит за квартиру 10 тыс. грн. Сейчас он вернулся в столицу.

Блогер отметил, что сейчас у него заказов особо нет, но охваты аккаунтов изменились — добавилось около 500-600 тыс. подписчиков в TikTok.

— У меня были деньги, которые я собирал на квартиру и еще что-то. Я очень запасливый человек. Сейчас на эти деньги живу. Планирую работать, как и работал. Надеюсь, все наладится… Насколько хватит этих денег, я не знаю. К тому же я — не экономный, — отметил Машуковский.

К тому же Олег сказал, что он еще визажист и эта профессия будет работать — все хотят быть красивыми.

— Могу начать вести прямые эфиры в TikTok, если денег совсем не будет. Блогеры зарабатывают на этом до $10 тыс. в месяц. Это реально, — добавил Машуковский.

Стоит отметить, что в Instagram у Олега более 450 тыс. подписчиков, в TikTok — 3 млн.

Фото: Олег Машуковский