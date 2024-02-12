Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подвергся нападению большой собаки. Об этом сообщил сам глава МИД и рассказал подробности инцидента.

Дмитрия Кулебу покусала собака

Государственный деятель поделился в сториз фото травмированной ноги, сделанное, очевидно, в больнице. На фотографии видно, что от собачьих зубов пострадала правая нога чуть выше лодыжки.

— Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И попутно на меня, — сообщил глава МИД.

Дмитрий Кулеба поблагодарил работников Александровской клинической больницы в Киеве, которые позаботились о его травме. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что им занималась интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после полномасштабного вторжения.

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У самого Дмитрия Кулебы живет три собаки, которых зовут Густав, Бенджи и Марик. Имя третьего любимца не случайно — щенка французского бульдога спасли во время осады Мариуполя, и министр взял его в свою семью в 2022 году.

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Фото: Дмитрий Кулеба