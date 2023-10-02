Співачка Анна Трінчер поскаржилася на здоров’я. Артистці стало зле перед концертом у Львові.

В Instagram-stories виконавиця розповіла, що ледве вийшла на сцену, але все ж зробила це після кількох уколів.

– Вранці, після приїзду до Львова, мені знову стало погано. Болів живіт, увесь ранок я провела у вбиральні, мене сильно нудило. Знаєте, такий стан, що аж говорити складно, – поділилася Трінчер із підписниками.

Вона поспішила повідомити шанувальникам, що не вагітна. Їй стало легше після уколів, а тому співачка все ж відіграла запланований концерт.

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Варто зазначити, що останнім часом Анна не рідко скаржиться на погане самопочуття. Наприкінці вересня Трінчер показалася під крапельницею. Після вона вийшла на зв’язок і сказала, що їй було важко навіть сидіти.

Що саме відбувається з артисткою – невідомо.