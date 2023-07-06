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Для мене це важливо: Alekseev сказав, чи буде перекладати свої російськомовні хіти

6 Липня 2023, 13:49
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Никита Алексеев

Співак Микита Алексєєв (Alekseev) розповів, чи планує перекладати свої російськомовні пісні українською. Зараз спостерігається така тенденція серед артистів, що абсолютно зрозуміло й логічно. А деякі виконавці і зовсім вирішили зректися старого репертуару, не давши йому шансу на друге життя.

Відповідаючи на запитання підписника в Instagram про російськомовні хіти, Микита зізнався, що переклад їх на українську для нього дуже важливий із багатьох причин.

– Підходити до такого процесу потрібно дуже відповідально, оскільки пісня має отримати друге життя. Для цього потрібні час, натхнення і трохи везіння (куди без нього), – написав виконавець.

Никита Алексеев о своем русскоязычном репертуаре

Він додав, що вже зовсім скоро його слухачі зможуть почути результати творчих пошуків команди співака. Уже навіть відбувся пробний запис однієї з пісень, але якої саме – Микита не сказав.

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Фото: Микита Алексєєв

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