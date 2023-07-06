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Для меня это важно: Alekseev сказал, будет ли переводить свои русскоязычные хиты

6 июля 2023, 13:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Никита Алексеев

Певец Никита Алексеев (Alekseev) рассказал, планирует ли переводить свои русскоязычные песни на украинский. Сейчас наблюдается такая тенденция среди артистов, что абсолютно понятно и логично. А некоторые исполнители и вовсе решили отречься от старого репертуара, не дав ему шанса на вторую жизнь.

Отвечая на вопрос подписчика в Instagram о русскоязычных хитах, Никита признался, что перевод их на украинский для него очень важен по многим причинам.

— Подходить к такому процессу нужно очень ответственно, поскольку песня должна получить вторую жизнь. Для этого нужны время, вдохновение и немного везения (куда без него), — написал исполнитель.

Никита Алексеев о своем русскоязычном репертуаре

Он добавил, что уже совсем скоро его слушатели смогут услышать результаты творческих поисков команды певца. Уже даже состоялась пробная запись одной из песен, но какой именно — Никита не сказал.

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Фото: Никита Алексеев

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