Фильм украинского кинорежиссера Олеся Санина Поводир выходит в широкий кинопрокат в США. Полученные деньги с проката пойдут на помощь Украине.

Кинолента Поводир вышла в 2014 году, сейчас фильм получил второе дыхание, поскольку в 45 штатах запланирован его показ.

По словам Олеся, инициатива началась с того, что они искали средства.

– Впоследствии, некоторые американские прокатчики, в частности, наш товарищ, который ведет киноклуб в колумбийском университете Нью-Йорка – Юрий Шевчук сказал, что сделаем пробные показы… После этого появился очень большой интерес к фильму, подключились другие прокатчики. Мы искали разных друзей и знакомых в США, – рассказал Олесь.

На пятницу, 25 марта, фильм уже показывали в более 600 кинотеатрах США.

– Сейчас согласились около 200 кинотеатров в Канаде. Подключается Великобритания, Нидерланды, Индия, Япония, – сказал кинорежиссер.

Средства с проката будут переданы Украине. Более того, американские прокатчики также согласились отдавать все 100% средств за этот фильм.

Ранее мы писали о том, что британский певец Стинг записал новую версию песни Russians, которую впервые выпустил еще в 1985 году. Это он сделал для того, чтобы собрать средства на помощь украинцам.

Фото: Олесь Санин