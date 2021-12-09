Британський прем’єр Борис Джонсон став батьком усьоме. 33-річна дружина політика Керрі народила йому доньку.

Пологи пройшли в одній з лікарень Лондона.

– І в матері, і в доньки все добре. Пара хотіла б подякувати блискучій бригаді у зв’язку з вагітністю та пологами NHS за всю їхню турботу і підтримку, – заявила прес-секретар Джонсона.

Для 57-річного Бориса та 33-річної Керрі це друга спільна дитина. У квітні 2020 року в них народився син Ніколас.

Про свою другу вагітність Керрі повідомила в липні 2021 року. Тоді вона розповіла, що на початку цього року в неї стався викидень. Також вона сказала, що чекає на народження малюка до Різдва.

Борис Джонсон має ще п’ятеро дітей: четверо від першого шлюбу – дві доньки Лара і Кассія, а також двоє синів – Теодор і Майло. І позашлюбна донька Стефані.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився з Керрі Саймондс у Вестмінстерському абатстві в травні 2021 року.

Урочисту таємну церемонію ретельно планували близько шести місяців. Усім запрошеним гостям, яких було близько 30, повідомили про подію в останню хвилину.

Стосунки закоханих розпочалися в 2018 році. 29 лютого 2020 року пара оголосила, що заручена і чекає на першу спільну дитину.