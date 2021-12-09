Британский премьер Борис Джонсон стал отцом в седьмой раз. 33-летняя супруга политика Кэрри родила ему дочь.

Роды прошли в одной из больниц Лондона.

— И у матери, и у дочери все хорошо. Пара хотела бы поблагодарить блестящую бригаду по беременности и родам NHS за всю их заботу и поддержку, — заявила пресс-секретарь Джонсона.

Для 57-летнего Бориса и 33-летней Кэрри это второй общий ребенок. В апреле 2020 года у них родился сын Николас.

О своей второй беременности Кэрри сообщила в июле 2021 года. Тогда она рассказала, что в начале этого года у нее случился выкидыш. Также она сказала, что ожидает рождения малыша к Рождеству.

У Бориса Джонсона есть еще пятеро детей: четверо от первого брака — две дочери Лара и Кассиа, а также двое сыновей — Теодор и Майло. И внебрачная дочь Стефани.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс в Вестминстерском аббатстве в мае 2021 года.

Торжественную тайную церемонию тщательно планировали около шести месяцев. Всем приглашенным гостям, которых было около 30, сообщили о событии в последнюю минуту.

Отношения влюбленных начались в 2018 году. 29 февраля 2020 года пара объявила, что помолвлена ​​и ждет первого совместного ребенка.