Disney відмовилася від ідеї зняти фільм Пірати Карибського моря за участю жінок. Про це розповіла австралійська акторка Марго Роббі, яка повинна була зіграти в ньому головну роль.

Інформація про те, що Роббі зніматиметься в Піратах Карибського моря, з’явилася в 2020 році. Продюсер Джеррі Брукхаймер, який працював над оригінальним фільмом, був прикріплений до проєкту разом зі сценаристкою Хижих птахів Крістіною Годсон, проте на цьому вся робота закінчилася.

– У нас була ідея, і ми розробляли її деякий час, багато років тому, щоб у нас було більше жіночого керівництва – не повністю жіночого, але просто історія іншого типу, яка, на нашу думку, була б справді крутою. Але я думаю, вони не хочуть цього робити, – сказала Роббі.

Варто зазначити, що Пірати Карибського моря є однією з найбільш комерційно успішних франшиз усіх часів. Вона зібрала понад $4,5 млрд за п’ять фільмів. Стрічка з акторкою замислювалася як окрема і оригінальна історія, в якій очікувалися нові персонажі.

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Що стосується продовження оригінального фільму, а саме шостої частини, воно перебуває в розробці. Але є проблема з виконавцем головної ролі – Джонні Деппом, який, невідомо чи захоче далі в ньому зніматися.