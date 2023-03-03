Украинская группа и победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra выпустили свой первый трек на английском языке — Changes. К нему также показали и клип, где артисты появились в образах сказочных героев.

— Это песня о нашем доме, в котором мы живем — мы научились его защищать. Мы продолжаем жить в условиях опасности. Дом меняется вместе с нами, но навсегда остается то, что важно и верно традициям, — заявил лидер группы Олег Псюк.

Что касается клипа на песню Changes, то он снят в перерывах в традиционной украинской хате, в перерывах между концертами в Польше.

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В ролике музыканты ходят по полям возле своего дома, живя мирную жизнь. Но внезапно надвигаются тучи, а вместе с ней — снаряды и ракеты. Примечательно, что в клипе появляется загадочная KilimWoman, которую также можно услышать в песне. Музыканты намекнули, что она и дальше будет появляться в их компании.

Режиссер ролика Леонид Колосовский добавил, что хотел показать дом, который навсегда изменился — он увидел горе, боль и утрату.

В конце февраля Kalush Orchestra обновили свои образы, сделав их более современными. Впрочем, традиционные украинские элементы они оставили.