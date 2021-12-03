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Дике Різдво! Вєрка Сердючка презентувала святкову пісню

3 Грудня 2021, 11:20
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Дике Різдво! Вєрка Сердючка презентувала святкову пісню

Українська виконавиця Вєрка Сердючка потішила прихильників перед новорічними святами.

Сердючка презентувала новий трек під назвою Wild Christmas. 

До речі, англомовна пісня вийшла у двух версіях, зокрема з аранжуванням у стилі 80-х.

Відгуки користувачів мережі:

  • Все б віддала, щоб Вєрка Сердючка приїхала до Росії, але це схоже вже неможливо.
  • Вау! Яскравий хіт.
  • Чимось навіть на музику Фреді Меркурі схоже, дуже гарно, будеш всесвітньо відомим.
  • Американцям сподобається, новий ринок.
  • Serduchka’s Christmas holidays. Be happy and listen Serduchka (Сердючкині Різдвяні свята. Будь щасливий і слухай Сердючку).
  • А на кого розрахований ваш акаунт! Чому англійською? Іноземних підписників більше, ніж співвітчизників?
  • Вітаю з новим хітом, Андрюша!
  • Андрюша, Ви найкращий, обожнюю Вас.
  • Суцільний автотюн.
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Вєрка Сердючка , Пісня
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