Українська виконавиця Вєрка Сердючка потішила прихильників перед новорічними святами.
Сердючка презентувала новий трек під назвою Wild Christmas.
До речі, англомовна пісня вийшла у двух версіях, зокрема з аранжуванням у стилі 80-х.
Відгуки користувачів мережі:
- Все б віддала, щоб Вєрка Сердючка приїхала до Росії, але це схоже вже неможливо.
- Вау! Яскравий хіт.
- Чимось навіть на музику Фреді Меркурі схоже, дуже гарно, будеш всесвітньо відомим.
- Американцям сподобається, новий ринок.
- Serduchka’s Christmas holidays. Be happy and listen Serduchka (Сердючкині Різдвяні свята. Будь щасливий і слухай Сердючку).
- А на кого розрахований ваш акаунт! Чому англійською? Іноземних підписників більше, ніж співвітчизників?
- Вітаю з новим хітом, Андрюша!
- Андрюша, Ви найкращий, обожнюю Вас.
- Суцільний автотюн.