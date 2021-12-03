Украинская исполнительница Верка Сердючка порадовала поклонников перед новогодними праздниками.
Сердючка представила новый трек под названием Wild Christmas.
Кстати, англоязычная песня вышла в двух версиях, в том числе с аранжировкой в стиле 80-х.
Отзывы пользователей сети:
- Все бы отдала чтобы Верка Сердючка приехала в Россию, но это похоже уже невозможно.
- Вау! Яркий хит.
- Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже, красиво очень, будешь всемирно известным.
- Американцам понравится — новый рынок.
- Serduchka’s Christmas holidays. Be happy and listen Serduchka (Сердючкины Рождественские праздники. Будь счастлив и слушай Сердючку).
- А на кого рассчитан ваш аккаунт! Почему на английском? Так много зарубежных подписчиков больше чем соотечественников?
- Поздравляю с новым хитом, Андрюша!
- Андрюша, Вы лучший, обожаю Вас.
- Сплошной автотюн.