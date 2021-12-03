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Дикое Рождество! Верка Сердючка представила праздничную песню

3 декабря 2021, 11:20
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Дикое Рождество! Верка Сердючка представила праздничную песню

Украинская исполнительница Верка Сердючка порадовала поклонников перед новогодними праздниками.

Сердючка представила новый трек под названием Wild Christmas.

Кстати, англоязычная песня вышла в двух версиях, в том числе с аранжировкой в стиле 80-х.

Отзывы пользователей сети:

  • Все бы отдала чтобы Верка Сердючка приехала в Россию, но это похоже уже невозможно.
  • Вау! Яркий хит.
  • Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже, красиво очень, будешь всемирно известным.
  • Американцам понравится — новый рынок.
  • Serduchka’s Christmas holidays. Be happy and listen Serduchka (Сердючкины Рождественские праздники. Будь счастлив и слушай Сердючку).
  • А на кого рассчитан ваш аккаунт! Почему на английском? Так много зарубежных подписчиков больше чем соотечественников?
  • Поздравляю с новым хитом, Андрюша!
  • Андрюша, Вы лучший, обожаю Вас.
  • Сплошной автотюн.
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Теги
Вєрка Сердючка , Песня
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