3 декабря 2021, 11:20 Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle

Украинская исполнительница Верка Сердючка порадовала поклонников перед новогодними праздниками. Сердючка представила новый трек под названием Wild Christmas. Кстати, англоязычная песня вышла в двух версиях, в том числе с аранжировкой в стиле 80-х. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Отзывы пользователей сети: Все бы отдала чтобы Верка Сердючка приехала в Россию, но это похоже уже невозможно.

Вау! Яркий хит.

Чем-то даже на музыку Фреди Меркури похоже, красиво очень, будешь всемирно известным.

Американцам понравится — новый рынок.

Serduchka’s Christmas holidays. Be happy and listen Serduchka (Сердючкины Рождественские праздники. Будь счастлив и слушай Сердючку).

А на кого рассчитан ваш аккаунт! Почему на английском? Так много зарубежных подписчиков больше чем соотечественников?

Поздравляю с новым хитом, Андрюша!

Андрюша, Вы лучший, обожаю Вас.

Сплошной автотюн. Читайте также: Коноплянка, Сердючка и Позитив: вышел трейлер фильма Большая прогулка

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