Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала, хочет ли она второго ребенка.

30-летняя Екатерина Репяхова родила первенца в июне, однако ее подписчики уже намекают, что пора подумать о втором ребенке.

Так, в Instagram блогер рассказала, что занята домашними делами — уборкой в шкафу.

— У меня домашние дела продолжаются. Перебрала детское. Пока что не знаю, куда девать то, что стало уже маленьким, — написала Екатерина.

На что одна из подписчиц ответила, что блогеру еще пригодятся эти вещи и лучше их никому не отдавать.

— Собирай, Катюша. Еще пригодятся, — написала поклонница.

Екатерина возразила и сказала, что не ранее, чем через пять лет. Свой ответ блогер сопроводила совместным снимком с Виктором Павликом.

Стоит отметить, что певцу через 5 лет будет 60.

Ранее Екатерина сказала, что скоро три месяца, как они стали родителями сына Михаила. Блогер подчеркнула, что они с мужем полностью адаптировались и четко распределили обязанности.

Так, Виктор купает малыша и заботиться, чтобы Екатерина не была голодной. Кроме того, она отметила, что для Павлика Михаил четвёртый ребёнок, однако проживает он все как впервые.