В Instagram співака Олега Винника з’явилося нове відео, але не його. Очевидно, так колишній продюсер виконавця Олександр Горбенко вирішив просувати нового артиста – якогось Discoman. Його обличчя в ролику не видно, проте силует схожий на Винника.
Також під роликом є напис – Show must go on.
Річ у тім, що у нового артиста є YouTube-канал, на якому оприлюднено кліп на пісню Гендер. За два місяці ролик зібрав 102 тис. переглядів і 79 коментарів, але очевидно, що це не успіх. Тому в Instagram Винника теж вирішили оприлюднити цей кліп.
Шанувальників Винника обурив такий вчинок, вони розкусили “підступний” план колишнього продюсера артиста. У коментарях фанати також просять, щоб той повернув Instagram Олегу.
- Ну й навіщо публікувати завантажений з YouTube кліп? Може, вже повернете сторінку артистові, якому вона і належить?
- Олександре Горбенко, краще поверни людині доступ до її сторінки… А не публікуй стьоб і не вводь в оману людей…
- Не зрозуміла, що це і для чого. Єдине, що очевидно, цей пост не має стосунку до Олега Винника. Сподіваюся, артист зможе відновити доступ до сторінки.
- Фу, як низько. Виннику немає заміни. Дуже непрофесійний і нерозумний хід!
- Всі ці роки всю команду тягнув Олег! Люди приходили на концерт саме до Олега! Якби не Винник – усі сиділи б у дупі! Горбенко, ти краще Винника не чіпай!
- А можна сторінку власнику повернути?
- Я так розумію, Олег тепер остаточно не зможе повернутися до своїх сторінок…
- Горбенко впав нижче плінтуса, немає ні честі, ні совісті. Вирішуйте все в правовому полі, як цивілізовані люди, а навіщо блокувати сторінку артиста, і займатися такою низькою поведінкою, це ж вам не додасть авторитету.
- Здається, Горбенко взагалі останніх мізків позбувся, якщо намагається цю каламуть видати за роботу Олега!
- Дешева пародія, просто смішно. Як це низько…
- Явно це не Олег, це публікує людина, у якої всередині живе вайб вульгарних 90-х, – пишуть у коментарях під постом.
Раніше Олег Винник розповів, що в нього немає доступу до своїх соцмереж. Також він говорив, що вже звернувся до правоохоронних органів з цього приводу, але, очевидно, колишнього продюсера, якого Олег колись називав братом, це не зупиняє.