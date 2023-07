В Instagram співака Олега Винника з’явилося нове відео, але не його. Очевидно, так колишній продюсер виконавця Олександр Горбенко вирішив просувати нового артиста – якогось Discoman. Його обличчя в ролику не видно, проте силует схожий на Винника.

Також під роликом є напис – Show must go on.

Річ у тім, що у нового артиста є YouTube-канал, на якому оприлюднено кліп на пісню Гендер. За два місяці ролик зібрав 102 тис. переглядів і 79 коментарів, але очевидно, що це не успіх. Тому в Instagram Винника теж вирішили оприлюднити цей кліп.

Шанувальників Винника обурив такий вчинок, вони розкусили “підступний” план колишнього продюсера артиста. У коментарях фанати також просять, щоб той повернув Instagram Олегу.

Ну й навіщо публікувати завантажений з YouTube кліп? Може, вже повернете сторінку артистові, якому вона і належить?

Олександре Горбенко, краще поверни людині доступ до її сторінки… А не публікуй стьоб і не вводь в оману людей…

Не зрозуміла, що це і для чого. Єдине, що очевидно, цей пост не має стосунку до Олега Винника. Сподіваюся, артист зможе відновити доступ до сторінки.

Фу, як низько. Виннику немає заміни. Дуже непрофесійний і нерозумний хід!

Всі ці роки всю команду тягнув Олег! Люди приходили на концерт саме до Олега! Якби не Винник – усі сиділи б у дупі! Горбенко, ти краще Винника не чіпай!

А можна сторінку власнику повернути?

Я так розумію, Олег тепер остаточно не зможе повернутися до своїх сторінок…

Горбенко впав нижче плінтуса, немає ні честі, ні совісті. Вирішуйте все в правовому полі, як цивілізовані люди, а навіщо блокувати сторінку артиста, і займатися такою низькою поведінкою, це ж вам не додасть авторитету.

Здається, Горбенко взагалі останніх мізків позбувся, якщо намагається цю каламуть видати за роботу Олега!

Дешева пародія, просто смішно. Як це низько…

Явно це не Олег, це публікує людина, у якої всередині живе вайб вульгарних 90-х, – пишуть у коментарях під постом.

Раніше Олег Винник розповів, що в нього немає доступу до своїх соцмереж. Також він говорив, що вже звернувся до правоохоронних органів з цього приводу, але, очевидно, колишнього продюсера, якого Олег колись називав братом, це не зупиняє.