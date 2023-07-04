Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Дешевая пародия, просто смешно! Фанаты обсуждают новое видео с “клоном” Винника

4 июля 2023, 14:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Олег Винник зараз

В Instagram певца Олега Винника появилось новое видео, но не его. Очевидно, так бывший продюсер исполнителя Александр Горбенко решил продвигать нового артиста — некого Discoman. Его лица в ролике не видно, однако силуэт похож на Винника.

Также под роликом есть надпись — Show must go on.

Дело в том, что у нового артиста есть YouTube-канал, на котором обнародован клип на песню Гендер. За два месяца ролик собрал 102 тыс. просмотров и 79 комментариев, но очевидно, что это не успех. Поэтому в Instagram Винника тоже решили обнародовать этот клип.

Поклонников Винника возмутил такой поступок, они раскусили “коварный” план бывшего продюсера артиста. В комментариях фанаты также просят, чтобы тот вернул Instagram Олегу.

  • Ну и зачем публиковать скачанный с YouTube клип? Может уже вернете страницу артисту, которому она и принадлежит?
  • Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице… А не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей…
  • Не поняла, что это и для чего. Единственное, что очевидно, этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь, артист сможет восстановить доступ к странице.
  • Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход!
  • Все эти годы всю команду тянул Олег! Люди приходили на концерт именно к Олегу! Если бы не Винник — все сидели бы в заднице! Горбенко, ты лучше Винника не трогай!
  • А можно страницу владельцу вернуть?
  • Я так понимаю, Олег теперь окончательно не сможет вернуться к своим страницам…
  • Горбенко упал ниже плинтуса, нет ни чести, ни совести. Решайте все в правовом поле, как цивилизованные люди, а зачем блокировать страницу артиста, и заниматься таким низким поведением, это же вам не добавит авторитета.
  • Кажется, Горбенко вообще последних мозгов лишился, если пытается эту муть выдать за работу Олега!
  • Дешевая пародия, просто смешно. Как это низко…
  • Явно это не Олег, это публикует человек, у которого внутри живет вайб вульгарных 90-х, — пишут в комментариях под постом.

Ранее Олег Винник рассказал, что у него нет доступа к своим соцсетям. Также он говорил, что уже обратился к правоохранительным органам по этому поводу, но, очевидно, бывшего продюсера, которого Олег когда-то называл братом, это не останавливает.

Читайте также:
Олег ВинникПроснулся? Винник прервал молчание в Instagram и предложил украинцам деньги

Теги
Олег Винник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь