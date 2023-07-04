В Instagram певца Олега Винника появилось новое видео, но не его. Очевидно, так бывший продюсер исполнителя Александр Горбенко решил продвигать нового артиста — некого Discoman. Его лица в ролике не видно, однако силуэт похож на Винника.
Также под роликом есть надпись — Show must go on.
Дело в том, что у нового артиста есть YouTube-канал, на котором обнародован клип на песню Гендер. За два месяца ролик собрал 102 тыс. просмотров и 79 комментариев, но очевидно, что это не успех. Поэтому в Instagram Винника тоже решили обнародовать этот клип.
Поклонников Винника возмутил такой поступок, они раскусили “коварный” план бывшего продюсера артиста. В комментариях фанаты также просят, чтобы тот вернул Instagram Олегу.
- Ну и зачем публиковать скачанный с YouTube клип? Может уже вернете страницу артисту, которому она и принадлежит?
- Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице… А не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей…
- Не поняла, что это и для чего. Единственное, что очевидно, этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь, артист сможет восстановить доступ к странице.
- Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход!
- Все эти годы всю команду тянул Олег! Люди приходили на концерт именно к Олегу! Если бы не Винник — все сидели бы в заднице! Горбенко, ты лучше Винника не трогай!
- А можно страницу владельцу вернуть?
- Я так понимаю, Олег теперь окончательно не сможет вернуться к своим страницам…
- Горбенко упал ниже плинтуса, нет ни чести, ни совести. Решайте все в правовом поле, как цивилизованные люди, а зачем блокировать страницу артиста, и заниматься таким низким поведением, это же вам не добавит авторитета.
- Кажется, Горбенко вообще последних мозгов лишился, если пытается эту муть выдать за работу Олега!
- Дешевая пародия, просто смешно. Как это низко…
- Явно это не Олег, это публикует человек, у которого внутри живет вайб вульгарных 90-х, — пишут в комментариях под постом.
Ранее Олег Винник рассказал, что у него нет доступа к своим соцсетям. Также он говорил, что уже обратился к правоохранительным органам по этому поводу, но, очевидно, бывшего продюсера, которого Олег когда-то называл братом, это не останавливает.