В Instagram певца Олега Винника появилось новое видео, но не его. Очевидно, так бывший продюсер исполнителя Александр Горбенко решил продвигать нового артиста — некого Discoman. Его лица в ролике не видно, однако силуэт похож на Винника.

Также под роликом есть надпись — Show must go on.

Дело в том, что у нового артиста есть YouTube-канал, на котором обнародован клип на песню Гендер. За два месяца ролик собрал 102 тыс. просмотров и 79 комментариев, но очевидно, что это не успех. Поэтому в Instagram Винника тоже решили обнародовать этот клип.

Поклонников Винника возмутил такой поступок, они раскусили “коварный” план бывшего продюсера артиста. В комментариях фанаты также просят, чтобы тот вернул Instagram Олегу.

Ну и зачем публиковать скачанный с YouTube клип? Может уже вернете страницу артисту, которому она и принадлежит?

Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице… А не публикуй стеб и не вводи в заблуждение людей…

Не поняла, что это и для чего. Единственное, что очевидно, этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь, артист сможет восстановить доступ к странице.

Фу, как низко. Виннику нет замены. Очень непрофессиональный и неразумный ход!

Все эти годы всю команду тянул Олег! Люди приходили на концерт именно к Олегу! Если бы не Винник — все сидели бы в заднице! Горбенко, ты лучше Винника не трогай!

А можно страницу владельцу вернуть?

Я так понимаю, Олег теперь окончательно не сможет вернуться к своим страницам…

Горбенко упал ниже плинтуса, нет ни чести, ни совести. Решайте все в правовом поле, как цивилизованные люди, а зачем блокировать страницу артиста, и заниматься таким низким поведением, это же вам не добавит авторитета.

Кажется, Горбенко вообще последних мозгов лишился, если пытается эту муть выдать за работу Олега!

Дешевая пародия, просто смешно. Как это низко…

Явно это не Олег, это публикует человек, у которого внутри живет вайб вульгарных 90-х, — пишут в комментариях под постом.

Ранее Олег Винник рассказал, что у него нет доступа к своим соцсетям. Также он говорил, что уже обратился к правоохранительным органам по этому поводу, но, очевидно, бывшего продюсера, которого Олег когда-то называл братом, это не останавливает.