Письменниця Джоан Роулінг украла рукопис першого роману про Гаррі Поттера у свого чоловіка-аб’юзера. Він хотів, щоб Джоан залишилася з ним, і шантажував книжкою.

Йдеться про репортера португальського телебачення Хорхе Арантеса ‒ він сховав і погрожував спалити цінну історію.

Дізнавшись, де перебуває рукопис, Джоан таємно копіювала по кілька сторінок на день, щоби зберегти роботу.

Зараз дивляться

Роулінг вийшла заміж за Арантеса 1992 року після зустрічі з ним в барі в Португалії, куди вона переїхала працювати вчителем після смерті матері. Втім, щасливого шлюбу письменниця так і не мала.

‒ Він обшукував мою сумочку щоразу, коли я приходила додому, а в мене не було ключа від вхідних дверей. Це жахливий спосіб життя, проте рукопис продовжував рости, я продовжувала писати, ‒ заявила Джоан.

Однак її робота стала ще одним важелем контролю ‒ Арантес знав, наскільки роман дорогий для неї.

Так, письменниця знайшла книгу і брала по кілька сторінок на день, щоб зробити копію. Вона боялася, що під час розлуки чоловік спалить цю роботу.

Світ чарівників постійно розростається – вже ведеться розробка нового фільму Гаррі Поттер та Прокляте дитя. Поки що до знімання ще дуже далеко, але у Warner Brothers сподіваються, що до акторського складу приєднається Деніел Редкліфф.