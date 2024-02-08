Актриса Екатерина Тышкевич показала архивные фотографии со свадьбы с актером Валентином Томусяком.

Тышкевич показала свадьбу с Томусяком

7 февраля супруги отпраздновали годовщину — пять лет со дня свадьбы. По этому поводу Екатерина обнародовала черно-белое видео с супругом в Instagram. На нем Валентин нежно обнимает актрису и целует.

— Мы с Валентином празднуем годовщину свадьбы – пять лет назад официально стали одной семьей, — написала под видео Екатерина.

Также Тышкевич показала, какой была их свадьба, обнародовав фото с того дня в Instagram-stories. Она сделала коллаж из редких фото, на которых они танцуют, обнимаются и выглядят счастливо.

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Екатерина и Валентин поженились в 2019 году. С тех пор супруги неразлучны. В одном из интервью актриса говорила, что они уже хотят детей, но для нее это может быть рискованно.

Дело в том, что Екатерина уже продолжительное время страдает от изнуряющих головных болей. Беременность действительно может быть шансом на выздоровление, а может и ухудшить ситуацию.

Фото: Екатерина Тышкевич