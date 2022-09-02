Український блогер Даша Квіткова та телеведучий Микита Добринін одружилися. Про це зірка розповіла в Instagram, поділившись зворушливими фотографіями.

– Після двох років шлюбу ми вирішили, що наш зв’язок буде єдиним на небесах, – заявила Даша.

Блогер зізналася, що вони вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але через Росію та розв’язану війну все затяглося.

Квіткова зізналася, що на термін вінчання вплинула розлука.

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– Понад місяць у розлуці й ми вирішили, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити. Проживатиме щодня, бо зараз саме той час, – додала зірка.

На знімках пара красується разом зі своїм сином. Даша закрила голову хусткою, яка доповнює її білу довгу сукню. Микита також одягнув білу сорочку та класичні чорні штани.

Користувачі мережі поділили радість із Дашею:

Щирі вітання. Бажаю безмежного кохання.

Як це класно. Щирі вітання!

Найщиріші вітання. Кохання Вам на все життя!

Я вас вітаю. Любов врятує світ.

Раніше Даша Квіткова розповіла про серйозну сварку з Добриніним. Блогер заявила, що це було на початку відносин, коли Микита захотів відлетіти до Барселони, щоб розвіятися та побути одному. Про те, що зустрічався за кордоном з друзями, вона дізналася згодом.