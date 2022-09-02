Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Даша Квіткова та Микита Добринін повінчалися: Наш зв’язок буде єдиним на небесах

2 Вересня 2022, 17:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Квиткова и Добрынин

Український блогер Даша Квіткова та телеведучий Микита Добринін одружилися. Про це зірка розповіла в Instagram, поділившись зворушливими фотографіями.

– Після двох років шлюбу ми вирішили, що наш зв’язок буде єдиним на небесах, – заявила Даша.

Блогер зізналася, що вони вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але через Росію та розв’язану війну все затяглося.

Квіткова зізналася, що на термін вінчання вплинула розлука.

Зараз дивляться

– Понад місяць у розлуці й ми вирішили, що далі тягнути не хочемо. Хочемо жити. Проживатиме щодня, бо зараз саме той час, – додала зірка.

На знімках пара красується разом зі своїм сином. Даша закрила голову хусткою, яка доповнює її білу довгу сукню. Микита також одягнув білу сорочку та класичні чорні штани.

Користувачі мережі поділили радість із Дашею:

  • Щирі вітання. Бажаю безмежного кохання.
  • Як це класно. Щирі вітання!
  • Найщиріші вітання. Кохання Вам на все життя!
  • Я вас вітаю. Любов врятує світ.

Раніше Даша Квіткова розповіла про серйозну сварку з Добриніним. Блогер заявила, що це було на початку відносин, коли Микита захотів відлетіти до Барселони, щоб розвіятися та побути одному. Про те, що зустрічався за кордоном з друзями, вона дізналася згодом.

Читайте також:
Даша Квіткова та Микита Добринін повінчалися: Наш зв’язок буде єдиним на небесахЗаробили на крипті: Добринін і Квіткова перевели 1 млн грн на потреби армії

Теги
Даша Квіткова Микита Добринін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь