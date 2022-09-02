Даша Квиткова и Никита Добрынин повенчались: Наша связь будет едина на небесах

Украинский блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин повенчались. Об этом звезда рассказала в Instagram, поделившись трогательными фотографиями.

— После двух лет брака мы решили, что наша связь будет едина на небесах, — заявила Даша.

Блогер призналась, что они решили касательно венчания еще до 24 февраля, но из-за России и развязанной войны все затянулось.

Квиткова призналась, что на сроки венчания повлияла разлука.

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— Больше месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время, — добавила звезда.

На снимках пара красуется вместе со своим сыном. Даша закрыла голову платком, который дополняет ее белое длинное платье. Никита также надел белую рубашку и классические черные штаны.

Пользователи сети разделили радость с Дашей:

Искренние поздравления. Желаю безграничной любви.

Как это классно. Искренние поздравления!

Самые искренние поздравления. Любви Вам на всю жизнь!

Я вас поздравляю. Любовь спасет мир.

Ранее Даша Квиткова рассказала о серьезной ссоре с Добрыниным. Блогер заявила, что это было в начале отношений, когда Никита захотел улететь в Барселону, чтобы развеяться и побыть одному. О том, что встречался за границей с друзьями она узнала спустя время.