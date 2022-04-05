Украинская певица Даша Астафьева сказала, что Россия уже месяц как умерла, как и все люди в ней.

По словам артистки, сейчас люди не должны делиться на военных и гражданских. Говорить о войне должны все. Особенно селебрити.

— Каждый из нас уже понимает, что так как РФ вторглась за территорию нашей любимой Украины, так она может вторгнутся на территорию любой другой страны. Я надеюсь, что люди будут к этому готовы, поскольку мы является примером в том, как люди защищаются и охраняют свои города, границы, — отметила Даша в эфире общенационального телемарафона.

С начала войны Даша Астафьева активно занимается волонтерской деятельностью в Киеве. По ее словам, она приятно удивлена, что украинцы так быстро объединились и начали помогать друг другу.

Отметила артистка и пользу Instagram, поскольку благодаря ей собрали много средств на операцию животных, пострадавших от обстрелов.

— Мы собрали много медикаментов для людей преклонных лет, много медикаментов для животных. Все это благодаря тому, что люди так быстро реагируют и уважительно относятся к запросам друг друга. Я очень удивлена и благодарна тем, кто мне помогал… Вот так война нас объединила, — отметила Астафьева.

Сомнений в том, что война объединила украинцев еще больше — нет, однако остались и те, кто наживается на горе. Так, Даша Астафьева рассказала, как водитель угнал грузовик с гумпомощью. Артистка отметила, что это единичный случай, однако она долго не могла прийти в себя после него.