Супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз. У 53-летней звезды появился сын, чем она поделилась в Instagram.

Так, в соцсеть Кэмпбелл выложила снимок, на котором держит новорожденного сына. Малыш с детства будет привыкать к модным вещам — на снимке он красуется в белом костюмчике бренда Dolce & Gabbana. Наоми также показала и свою старшую дочь — на фото она касается своего братика рукой из золотым браслетом.

— Мой маленький и дорогой. Знай, что тобой безгранично дорожат и будут окружать любовью. Настоящий дар от Бога — ты благословенный! Никогда не поздно стать мамой, — подписала трогательный снимок модель.

Впрочем, в сети ходят слухи о суррогатном материнстве. Еще в 2021 году у Наоми родилась дочь, и это шокировало фанатов — никаких намеков на беременность у модели не было.

Звезду подиумов уже поздравили другие знаменитости из мира моды и шоубиза — Келли Роуленд, Зои Салдана, Донателла Версаче, Марк Джейкобс, Клаудия Шифер и другие.

Украинская модель также порадовала публику радостной новостью в конце июня — Алла Костромичева родила девочку. Радостной новостью она поделилась в соцсетях, но не решилась показать ее на снимке.