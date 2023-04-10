Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Гіларі Свенк народила двійнят

10 Квітня 2023, 08:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хилари Суэнк
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Гіларі Свенк народила двійнят – хлопчика і дівчинку.

Радісною новиною зірка фільму Крихітка на мільйон поділилася у своєму Instagram. Гіларі оприлюднила фото, на якому постала в білому халаті та з дітьми на руках, при цьому вона стояла до камери спиною. Пост Свенк оприлюднила на Великдень – 9 квітня.

– Це було нелегко. Але хлопчик (і дівчинка!) того варті. Щасливого Великодня! Повідомлення з чистого раю, – написала під фото 48-річна Гіларі.

Про те, що Гіларі стане мамою, стало відомо в жовтні 2022 року. Двійнята – перші діти Свенк та її другого чоловіка, підприємця Філіпа Шнайдера, з яким вона одружилася у 2018 році.

Зараз дивляться

До заміжжя акторка мала стосунки з тенісистом Рубеном Торресом. Вони навіть були заручені, проте до весілля справа не дійшла.

Читайте також:
Линдси ЛоханЛіндсі Лохан вагітна: акторка показала, чим займається в очікуванні первістка

Теги
актриса вагітність
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь