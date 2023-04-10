Американська акторка Гіларі Свенк народила двійнят – хлопчика і дівчинку.

Радісною новиною зірка фільму Крихітка на мільйон поділилася у своєму Instagram. Гіларі оприлюднила фото, на якому постала в білому халаті та з дітьми на руках, при цьому вона стояла до камери спиною. Пост Свенк оприлюднила на Великдень – 9 квітня.

– Це було нелегко. Але хлопчик (і дівчинка!) того варті. Щасливого Великодня! Повідомлення з чистого раю, – написала під фото 48-річна Гіларі.

Про те, що Гіларі стане мамою, стало відомо в жовтні 2022 року. Двійнята – перші діти Свенк та її другого чоловіка, підприємця Філіпа Шнайдера, з яким вона одружилася у 2018 році.

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До заміжжя акторка мала стосунки з тенісистом Рубеном Торресом. Вони навіть були заручені, проте до весілля справа не дійшла.