Дантес объяснил, почему снимался на российском ТВ: На многое находишь себе оправдание

Украинский артист Владимир Дантес объяснил, почему снимался на российском ТВ. Певец брал участие в проекте Еда, я люблю тебя, который транслировался на канале Пятница.

Дантес заявил, что тогда канал почти полностью состоял из украинцев. Из шоу он ушел тогда, когда съемочная команда начала себя вести странно. Тогда артиста и предложили продолжить работу и в оккупированном Крыму.

Формат шоу довольно простой — Дантес вместе с белорусом и украинцем грузинского происхождения путешествовали по миру и пробовали различную еду. Наши артисты часто сравнивали новые блюда с украинскими, но спустя время им сказали не упоминать Украину на камеру.

— После этого нам первый и в последний раз предложили снять программу в Крыму. Тогда за это хотели дать по 1 млн рублей (440 тыс. грн), но мы отказались. Ты на многие поступки находишь себе оправдание. Я тогда был без денег, а проект был интересным — увидеть мир для меня было суперовым предложением, — заявил Дантес в одном из разлекательных шоу.

Именно тогда Владимир понял, что съемки на российском ТВ — не для него.

Зимой Дантес рассказал, почему не переводит свои песни на украинский язык. Музыкант признался, что у него это не получается, а делать некрасиво он не хочет. Впрочем, певец не против это сделать, если кто-то поможет реализовать эту идею грамотно.