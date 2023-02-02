Телеведучий та воїн ЗСУ Даніель Салем зізнався, що бореться з наслідками контузії, яку отримав на фронті у 2022 році.

Шоумен розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну, що має перелік проблем, з якими він стикається і донині.

– Нудота, мігрені, панічні атаки, тремор, аритмія – це все лікується. Але контузія так просто не йде – вона сидить у голові, і через кілька років може про себе нагадати як дуже погана хвороба. Якщо військові відпочивають – треба йти та лікуватися, – заявив Даніель.

Захисник додав, що його брати зі зброї всіляко його підтримують, покращуючи емоційний стан. Крім контузій Салем також зіткнувся і з пораненням.

Зараз дивляться – Було маленьке осколкове поранення і одна куля, але вона прилетіла у бронежилет. Відчуття болючі – ніби хтось дуже сильно вдарив у спину. Я продовжував тікати і просто подумав, що на мене хтось упав. Щодо уламка, то він увійшов мені під пах, – додав воїн ЗСУ. Нагадаємо, що Салем допомагав звільняти Херсон, і він розповів, як його зустрічали у місті українці, які мешкали під окупацією. Читайте також: Даніель Салем отримав контузію на передовій: Ліве вухо навряд чи чутиме

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