Телеведущий и воин ВСУ Даниэль Салем признался, что борется с последствиями контузии, которую получил на фронте в 2022 году.

Шоумен рассказал в интервью Славе Демину, что у него перечень проблем, с которыми он сталкивается и по сей день.

— Тошнота, мигрени, панические атаки, тремор, аритмия — это все лечится. Но контузия так просто не уходит — она сидит в голове, и через несколько лет может о себе напомнить в качестве очень плохой болезни. Если военные отдыхают — нужно идти и лечиться, — заявил Даниэль.

Защитник добавил, что его братья по оружию всячески его поддерживают, улучшая эмоциональное состояние. Помимо контузий, Салем также столкнулся и с ранением.

Сейчас смотрят — Было маленькое осколочное ранение и одна пуля, но она прилетела в бронежилет. Ощущения болезненные — будто кто-то очень сильно ударил в спину. Я продолжал бежать, и просто подумал, что на меня кто-то упал. Что касается осколка, то он вошел мне под пах, — добавил воин ВСУ. Напомним, что Салем помогал освобождать Херсон, и он рассказал, как его встречали в городе украинцы, которые жили под оккупацией. Читайте также: Даниэль Салем получил контузию на передовой: Левое ухо вряд ли будет слышать

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