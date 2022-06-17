Телеведущий Даниэль Салем заявил о получении контузии. Шоумен признался, что левое ухо уже не будет слышать, но он снова взял в руки оружие.

Об этом Даниэль рассказал в Instagram, добавив видео со своими буднями на передовой.

— Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать — легкая контузия. А так — в строю, — подписал ролик телеведущий.

В ролике можно увидеть не только боевые действия, но и ранения солдат, с которыми Салем защищает нашу страну.

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Известно, что еще до начала полномасштабного вторжения телеведущий служил в Бейруте, а также имеет медицинское образование. Еще в феврале после начала активной фазы войны он пошел в военкомат, чтобы примкнуть к рядам ТРО. Однако он попал в Нацгвардию, и сейчас занимается разведкой в горячих точках.

Салем уже смотрел в глаза смерти — он попал под обстрел танка на передовой, но успел сесть в подбитый автомобиль и покинуть опасную точку.

Даниэль не только защищает Украину, но и имеет большое сердце — в конце мая он заявил о решении удочерить ребенка, который потерял родителей во время войны.