Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Це дасть мені мотивацію рухатися далі: Даніель Салем хоче удочерити дитину

26 Травня 2022, 12:15
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Даніель Салем

Телеведучий Даніель Салем вирішив усиновити дитину, яка втратила батьків під час війни.

За словами Салема, це рішення він прийняв після того, як евакуював дітей та побував у дитячій обласній лікарні. Зазначимо, що зараз телеведучий захищає Україну у лавах ЗСУ.

– Після останніх подій, коли були ситуації і ми витягували та евакуювали дітей, і після того, як я побував у дитячій обласній лікарні. Ми українці – дуже велика нація. На нас величезна відповідальність – не підставити нашу країну, наших батьків, наші міста, продовжувати навчатись, щоб нами пишалися. Щоб ті, хто поїхали – наші дружини, сестри, бабусі могли сказати, які ми молодці. І одне з таких рішень, яке дасть мені мотивацію рухатися далі – я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків, – сказав він в ефірі програми Вечір з Україною.

Зараз дивляться

Телеведучий зазначив, що під час війни неможливо офіційно провести процедуру усиновлення, але можна стати опікуном дитини. Салем впевнений, що дружина підтримає його у цьому рішенні.

– Я думаю, вона підтримає. Це не пояснити. Це потрібно бачити і розуміти, що є людські життя, які залишаться напризволяще. Звичайно, держава стежитиме за ними. Але ми це робимо для себе. Якщо ми не можемо допомогти близьким, тоді це все дарма. Треба допомагати. Я вважаю своєю місією дати життя дитині, яка втратила батьків, – додав він.

Нагадаємо, що Даніель Салем виховує дочку Санту-Луну, яка народилася у 2015 році.

Читайте також:
Це дасть мені мотивацію рухатися далі: Даніель Салем хоче удочерити дитинуКулі летять над головою: Даніель Салем про службу в ЗСУ та плани після перемоги

Джерело
Україна
Теги
Усиновлення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь