Телеведучий Даніель Салем вирішив усиновити дитину, яка втратила батьків під час війни.

За словами Салема, це рішення він прийняв після того, як евакуював дітей та побував у дитячій обласній лікарні. Зазначимо, що зараз телеведучий захищає Україну у лавах ЗСУ.

– Після останніх подій, коли були ситуації і ми витягували та евакуювали дітей, і після того, як я побував у дитячій обласній лікарні. Ми українці – дуже велика нація. На нас величезна відповідальність – не підставити нашу країну, наших батьків, наші міста, продовжувати навчатись, щоб нами пишалися. Щоб ті, хто поїхали – наші дружини, сестри, бабусі могли сказати, які ми молодці. І одне з таких рішень, яке дасть мені мотивацію рухатися далі – я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків, – сказав він в ефірі програми Вечір з Україною.

Зараз дивляться

Телеведучий зазначив, що під час війни неможливо офіційно провести процедуру усиновлення, але можна стати опікуном дитини. Салем впевнений, що дружина підтримає його у цьому рішенні.

– Я думаю, вона підтримає. Це не пояснити. Це потрібно бачити і розуміти, що є людські життя, які залишаться напризволяще. Звичайно, держава стежитиме за ними. Але ми це робимо для себе. Якщо ми не можемо допомогти близьким, тоді це все дарма. Треба допомагати. Я вважаю своєю місією дати життя дитині, яка втратила батьків, – додав він.

Нагадаємо, що Даніель Салем виховує дочку Санту-Луну, яка народилася у 2015 році.