Певица-предательница Ани Лорак неожиданно вспомнила о своей семье на Рождество. Артистка, замалчивающая полномасштабную войну в Украине, отметила, как было бы хорошо собрать всех вместе.

Исполнительница продолжает делать вид, что ничего не происходит. Она все так же настойчиво желает всем любви.

— Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому! — написала Лорак в Instagram.

Очевидно, родные предательницы не разделяют ее позиции жить в стране-агрессоре среди людей, чьи головы промыты пропагандой.

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Своей ностальгией за семьей певица не на шутку разозлила пользователей сети, которые предложили ей приехать в Украину, чтобы побыть вместе со своими близкими людьми.

Так в чем же дело? Как раз успеете на очередной обстрел! В метро все вместе соберемся, и мечта исполнится. Там часто бывают Наталья Могилевская, Тина Кароль, Святослав Вакарчук. Скучно не будет! Ждем!

Приезжай в Украину и соберешь.

А почему не сможете собрать семью? Возможно, потому что она в Украине? А вы предали и Украину, и семью?

Предать Родину означает навеки потерять родной дом и уважение близких.

Поезжай в Бахмут — дай концерт для наших ребят. В холоде и в тяжкой солдатской жизни — дай им тепло и любовь искусства.

Приезжай в Киев, под сиренами посидите и ракетными ударами. А как мы все мечтаем собраться все своей семьей…. А живете вы среди убийц и насильников и еще им поете, — пишут в комментариях под фото.

Певица на протяжении 10 месяцев молчит о полномасштабной войне в родной стране и продолжает жить в РФ. Недавно Ани Лорак и вовсе вернулась на сцену в России. Она выступила перед жителями страны-агрессора в рамках новогоднего концерта и пожелала им счастья.