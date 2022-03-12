Український тревел-блогер Антон Птушкін звернувся до росіян через війну в Україні.

У своєму шестихвилинному відео під назвою Де я був ці 8 років, блогер розповів своїм підписникам, що насправді відбувається в країні, де він народився і виріс.

Антон Птушкін нагадав, що родом з Луганська, де прожив більшу частину життя.

– Луганськ – це мій дім, який у 2014 році в мене забрали. У вас колись забирали дім? – запитав він.

Блогер зізнається: відколи в місто заїхали люди на військовій техніці, будь-який спогад про Луганськ, про Донбас, його людей викликали в нього лише біль.

– Для мене люди Донбасу – це не пропагандистський образ розп’ятого хлопчика, а конкретні люди – мої друзі, знайомі, сусіди, родичі.

За роки життя в Києві російськомовний Антон жодного разу не зіткнувся з відкритою агресією на свою адресу.

– За 10 років життя у Києві, це я вам точно скажу, неонацистів набагато простіше побачити на федеральних каналах, ніж на вулицях столиці України. Міфи про утиски російськомовного населення в Україні та про фашистів при владі – це брехня, яку тисячу разів повторили російські ЗМІ. Але від цього вона стала правдою, а залишилася брехнею.

Цією брехнею зараз намагаються виправдати захист російськомовних мешканців Донбасу бомбардуваннями Харкова та Маріуполя. Міст, більшість населення яких розмовляє російською мовою. Їхні жителі ніколи не були бандерівцями чи неонацистами, – констатує блогер.

Зараз, каже він, усі вони – жертви війни, яку розв’язав уряд Росії.

– Я сподіваюся, зараз уже ніхто не вірить у термін спецоперації? – уточнив Антон Птушкін.

Усі ці 8 років, поки в Україні триває війна, каже тревел-блогер, не мовчав, а мандрував світом і розповідав про нього та показував його людям. Щоб його підписники бачили, що треба не захоплювати сусідні території за допомогою армії, а розвивати власні.

– Що б вам не говорили ведучі з екранів телевізорів – ця війна, щоб ви боялися. Це війна для вас, щоб вам не було з чим порівнювати, – каже Антон Птушкін.

Тепер, припускає він, ціле покоління росіян, можливо, ніколи не вийде за межі Росії і житиме з тавром цієї війни.

– Україну ця війна зробить ще сильнішою та вільнішою. Але за це ми, швидше за все, заплатимо нескінченно високу ціну. Що буде з вами – вирішувати вам, – сказав він.

Фото: ptuxerman