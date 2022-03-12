Украинский тревел-блогер Антон Птушкин обратился к россиянам из-за войны в Украине.

В своем шестиминутном видео под названием Где я был эти 8 лет, блогер рассказал своим подписчикам, что на самом деле происходит в стране, где он родился и вырос.

Антон Птушкин напомнил, что родом их Луганска, где прожил большую часть жизни.

– Луганск– это мой дом, который в 2014 голу у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом? – задал он вопрос.

Блогер признается: с тех пор, как в город заехали люди на военной технике, любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, его людях вызывали у него только боль.

– Для меня люди Донбасса – это не пропагандистский образ распятого мальчика, а вполне конкретные люди – мои друзья, знакомые, соседи, родственники.

За годы жизни в Киеве русскоговорящий Антон ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес.

– За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще увидеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины. Мифы о притеснении русскоязычного населения Украины и о фашистах у власти – это ложь, которую тысячу раз повторили российские СМИ. Но от этого она не стала правдой, а осталась ложью. Этой ложью сейчас пытаются оправдать защиту русскоязычных жителей Донбасса бомбардировками Харькова и Мариуполя. Городов, большинство населения которых говорит на русском языке. Их жители никогда не были бандеровцами или неонацистами, – констатирует блогер.

Сейчас, говорит он, все они – жертвы войны, которую развязало правительство России.

– Я надеюсь, сейчас уже никто не верит в термин спецоперация? – уточнил Антон Птушкин.

Все эти 8 лет, пока в Украине идет война, говорит тревел-блогер, не молчал, а путешествовал по миру и рассказывал о нем и показывал его людям. Чтобы его подписчики видели, что нужно не захватывать соседние территории с помощью армии, а развивать свои собственные.

– Что бы вам не говорили ведущие с экранов телевизоров – эта война для того, чтобы вы боялись. Это война для вас, чтобы вам не было с чем сравнивать, – говорит Антон Птушкин.

Теперь, предполагает он, целое поколение россиян, возможно, никогда не выйдет за границы России и будет жить с клеймом этой войны.

– Украину эта война сделает еще сильнее и свободней. Но за это мы, скорее всего, заплатим бесконечно высокую цену. Что будет с вами – решать вам, – сказал он.

Фото: ptuxerman