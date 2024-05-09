Ресторатор Євген Клопотенко зробив допис у соцмережах, чим спричинив флешмоб у коментарях. Шеф-кухар нагадав, як його варто називати, і підписники зробили те саме, але стосовно власних імен.
Євген Клопотенко сказав, як його називати
Ресторатор відомий своїми чіткими проукраїнськими поглядами. Він повсякчас наголошує на необхідності розвитку та поширення української мови і традицій. Тож його нова публікація в Instagram лише підтвердила цю позицію.
– Я Євген. Не Женя. Цьом усім, хто розуміє різницю, – звернувся до мережі шеф-кухар.
Цей пост відгукнувся підписникам Євгена, тож вони влаштували імпровізований флешмоб у коментарях.
Реакція мережі на пост Євгена Клопотенка
Фоловери своєю чергою наголосили на різниці між українським та російським варіантом власних імен.
- Я Євгенка! А не Женя.
- Я Микола, а не Коля!
- Не Крістіна, а Христина!
- Я Наталія, Наталка, а не Наташа.
- Я Валерія, а не Лєра.
- Я Світланка, а не Свєтік.
- Моя донька Катруся або Катря. Не Катя
- Мою двоюрідну бабусю звали Євгенія, але всі казали Югенка. Так самобутньо.
Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко висловився про лагідну українізацію та згадав, коли почав розмовляти українською мовою.