Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Цьом усім, хто розуміє різницю: Клопотенко нагадав, як його називати

9 Травня 2024, 16:24
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Євген Клопотенко
Джерело: Євген Клопотенко

Ресторатор Євген Клопотенко зробив допис у соцмережах, чим спричинив флешмоб у коментарях. Шеф-кухар нагадав, як його варто називати, і підписники зробили те саме, але стосовно власних імен.

Євген Клопотенко сказав, як його називати

Ресторатор відомий своїми чіткими проукраїнськими поглядами. Він повсякчас наголошує на необхідності розвитку та поширення української мови і традицій. Тож його нова публікація в Instagram лише підтвердила цю позицію.

– Я Євген. Не Женя. Цьом усім, хто розуміє різницю, – звернувся до мережі шеф-кухар.

Цей пост відгукнувся підписникам Євгена, тож вони влаштували імпровізований флешмоб у коментарях.

Зараз дивляться

Реакція мережі на пост Євгена Клопотенка

Фоловери своєю чергою наголосили на різниці між українським та російським варіантом власних імен.

  • Я Євгенка! А не Женя.
  • Я Микола, а не Коля!
  • Не Крістіна, а Христина!
  • Я Наталія, Наталка, а не Наташа.
  • Я Валерія, а не Лєра.
  • Я Світланка, а не Свєтік.
  • Моя донька Катруся або Катря. Не Катя
  • Мою двоюрідну бабусю звали Євгенія, але всі казали Югенка. Так самобутньо.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко висловився про лагідну українізацію та згадав, коли почав розмовляти українською мовою.

Читайте також:
Євген КлопотенкоЗабути про совок і творити українське: Євген Клопотенко прагне жорсткої українізації

Теги
Євген Клопотенко
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь