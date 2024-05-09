Ресторатор Євген Клопотенко зробив допис у соцмережах, чим спричинив флешмоб у коментарях. Шеф-кухар нагадав, як його варто називати, і підписники зробили те саме, але стосовно власних імен.

Євген Клопотенко сказав, як його називати

Ресторатор відомий своїми чіткими проукраїнськими поглядами. Він повсякчас наголошує на необхідності розвитку та поширення української мови і традицій. Тож його нова публікація в Instagram лише підтвердила цю позицію.

– Я Євген. Не Женя. Цьом усім, хто розуміє різницю, – звернувся до мережі шеф-кухар.

Цей пост відгукнувся підписникам Євгена, тож вони влаштували імпровізований флешмоб у коментарях.

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Реакція мережі на пост Євгена Клопотенка

Фоловери своєю чергою наголосили на різниці між українським та російським варіантом власних імен.

Я Євгенка! А не Женя.

Я Микола, а не Коля!

Не Крістіна, а Христина!

Я Наталія, Наталка, а не Наташа.

Я Валерія, а не Лєра.

Я Світланка, а не Свєтік.

Моя донька Катруся або Катря. Не Катя

Мою двоюрідну бабусю звали Євгенія, але всі казали Югенка. Так самобутньо.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко висловився про лагідну українізацію та згадав, коли почав розмовляти українською мовою.