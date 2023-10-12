Ресторатор Євген Клопотенко вважає, що нашій країні потрібна жорстка українізація. На його думку, впроваджувати цей процес треба на державному рівні, тоді все, що було створено за радянських часів та під російським тиском, просто загубиться в нових масштабах.

– Величезна заслуга тих людей, які кричали, що ми абсолютно різні, а не один народ, що в нас є своя культура. Завдяки цьому у нас сформувався кістяк тих українців, які знають, чому треба їсти українське, чому треба слухати українське, чому треба бути українцями, – наголосив Клопотенко у своєму пості в Instagram.

Саме тому плани Росії провалилися і вона не отримала підтримки на тих територіях, де, вважала, її режим неодмінно приймуть, зазначив ресторатор.

Євген Клопотенко відомий своєю непереборною позицією щодо збереження та розвитку української ідентичності. Саме тому він наполягає на відмові від доробку, створеного за радянських часів, адже українців мають пишатися своїм. Водночас, інфлюенсер розуміє, що це є частиною історії країни, яка в історії і має залишитися.

Зараз дивляться

– Ми не зможемо зробити так, що всі люди від цього відмовляться. Але нам треба зробити стільки українського контенту, щоби був вибір, – додав ресторатор.

Підписники в коментарях підтримують топікстартера, хоча й визнають, що роботи попереду багато.

На жаль, це станеться коли “піде” совкове покоління! І наче багато розуміють вони, а висновки не роблять!

Підтримую – потрібна жорстка українізація! Бо багато хто ховається в усілякі відмовки і чекає, що на нього зійде прозріння, але такого не буває , потрібно пахати!

Питання чому воно повернулося те радянське, коли українського було набуто більше в Україні?

100% треба брати кількістю і якістю.

Популізм – одна із засад, на якій тримався совок, на жаль, популізм досі затребуваний. У популізм легко грати, але його наслідки погані. Не існує простих рішень для складних питань.

Нагадаємо, раніше актор Олексій Гнатковський говорив про необхідність для кожного українця в тилу бути гідним тих, хто перебуває на передовій. Актор переконаний, що навіть перехід на українську мову в побуті стане боротьбою проти російського контексту та образу мислення.

Фото: Євген Клопотенко