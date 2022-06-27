Украинский актер Тарас Цымбалюк, который еще официально не развелся с женой, выразил готовность взять участие в романтическом реалити Холостяк.

По словам Тараса, он не хочет никого обманывать и вполне может согласиться стать следующим Холостяком, если ему поступит такое предложение.

— Я не планирую никаких отношений сейчас и хочу, в первую очередь, свой какой-то мужской стержень разобрать, все проанализировать. Поэтому вполне возможно, что на этапе, когда мне предложат участие в этом проекте, я буду один и могу согласиться, — отметил Цымбалюк.

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Отметим, 19 июня стало известно, что Тарас Цимбалюк расстался с женой, визажисткой Тиной Антоненко. Вместе пара была четыре года, в браке — 11 месяцев.

Экс-влюбленные не называли причин разрыва отношений, однако Тарас сказал, что официально они еще не разведены, но живут уже отдельно. Решили разойтись около месяца назад.

Также, по словам Цымбалюка, дружеских отношений им не удалось сохранить, поскольку каждый вышел из них со своими обидами, однако он всегда готов оказать Тине помощь, если понадобится.

Фото: Тарас Цымбалюк