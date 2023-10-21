Кристина Соловий и Сергей Жадан впервые прокомментировали свой клип на песню Серця, который спровоцирован настоящий скандал.

Так, в видеоработе присутствует поддержка ЛГБТ-обществу и страcтные поцелуи, а клип снимался в церкви Св. Андрея Первозванного.

Теперь Соловий и Жадан в шоу Жени Яновича объяснились по поводу скандальной видеоработы. Артисты предвидели спорную реакцию общества, поэтому записали свои мысли еще до релиза.

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Кристина отметила, что снимает с себя любую ответственность, поскольку идея ролика была за Жаданом.

— Рано или поздно я вернусь во Львов, на святую Галичину, и не хочу быть сожжена на публичном костре, — отметила Соловий.

Что касается Жадана, то он заявил, что церковь — лишь метафора общественного видения и мыслей, и в ролик не закладывали ничего антиклерикального или провокационного.

— Мы бы хотели, чтобы зрители клипа помнили о том, что что церковь это метафора, и никакого святотатства в этой работе не заложено, — подытожили звезды.

Напомним, что церковь требует удалить клип Жадана и Соловий именно из-за поцелуев двух девушек в клипе. Если этот момент уберут из ролика, то представители храма в общем не против видео.