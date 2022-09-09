Стало відомо, де прощатимуться з королевою Єлизаветою II. Монарха повезуть до Единбурга – прощання з нею відбудеться в замку Голіруд, а після – в Единбурзькому соборі.

Відомо, що вже після столиці Шотландії тіло Єлизавети II відправлять поїздом до Лондона, де ще з учорашнього дня закрили вокзал. Про те, де далі прощатимуться з королевою – невідомо.

Однак, судячи з кількості людей, які зібралися біля замку Балморал після новин про погіршення здоров’я Єлизавети II, охочих попрощатися буде дуже багато, причому по всьому королівству.

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Зазначається, що прощання пройде за 10 днів. За традицією, Єлизавету поховають у меморіальній каплиці її батька, короля Георга VI у Віндзорському замку, куди перенесуть і останки її чоловіка.

Нагадаємо, що новина про смерть Єлизавети II з’явилися ввечері 8 вересня. Після цього світові лідери відреагували на смерть королеви. До слів підтримки також приєдналися і представники України – президент Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська.

Трон займе Чарльз, який чекав на це все своє життя. Відомо, що 9 вересня він виголосить свою першу промову як король, і вже 10 вересня він буде офіційно проголошений монархом. Щоправда, технічно правити королівством він почав одразу після смерті Єлизавети II. Сама церемонія пройде у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.