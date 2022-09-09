Співачка Софія Ротару відреагувала на смерть королеви Єлизавети ІІ. Артистка поділилася своїми емоціями у Instagram. Як завжди – максимально коротко та лаконічно.

Ротару опублікувала у Stories чорно-білу фотографію монарха, а під нею – роки життя: 1926-2022 роки.

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Не тільки Ротару відреагувала на сумну звістку з Великої Британії – після новини одразу пішла реакція на смерть Єлизавети II від світових лідерів, які також висловили співчуття всьому королівству та родичам. Слова підтримки висловив і президент України Володимир Зеленський, а також його дружина Олена Зеленська.

Нагадаємо, що про смерть монарха стало відомо 8 вересня – за заявою Букінгемського палацу, королева пішла з життя в замку Балмор у Шотландії.

Тепер стало відомо, хто займе трон – престол перейде до старшого сина Єлизавети II Чарльза, якому в листопаді виповниться 74 роки. Він дуже довго чекав своєї черги керувати королівством. Дружина Чарльза Камілла стане королевою-консортом.

Ротару також реагує на трагічні події в країні – влітку вона підтримала українців під час теракту РФ в Оленівці, обстрілу Вінниці, а також багатоповерхівки у Салтівському районі Харкова. І хоча її реакція небагатослівна, вона не втрачає шансу висловити свої почуття.