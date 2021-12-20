Український хореограф Євген Кот розповів про фінал шоу Україна має талант, який відбудеться вже 25 грудня на СТБ.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV суддя проекту зізнався, що обирати фіналістів було вкрай важко, оскільки на одне місце у фіналі претендувало 10 учасників.

– Ми відібрали дуже сильних артистів різних жанрів: пілон, вокал, танці, акробатика, циркове мистецтво, ілюзія. Конкуренція неймовірна – 10 учасників на одне місце у фіналі! Обрати з них одного найкращого представника свого жанру здавалося нереальним, адже під час відборів наші думки та голоси не завжди були одностайними, – сказав Євген.

Але попри високу конкуренцію та суперечки, суддям вдалося прийти до остаточного рішення і обрати 11 унікальних талантів.

Визначати переможця шоу Україна має талант будуть глядачі за допомогою смс-голосування.

– Ми задоволені складом фіналістів і тепер з нетерпінням чекаємо на рішення глядачів – адже у фіналі саме ви обираєте найкращий талант України, – підсумував Кот.

Нагадаємо, що 18 грудня стали відомі фіналісти шоу Україна має талант. Судді особисто зателефонували всім учасникам, які пройшли у фінал, щоб повідомити радісну новину.

Хто стане переможцем Україна має талант дізнаємось вже у суботу, 25 грудня. Дивіться шоу на телеканалі СТБ о 19.00.