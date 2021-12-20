Украинский хореограф Евгений Кот рассказал о финале шоу Україна має талант, который состоится уже 25 декабря на СТБ.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV судья проекта признался, что выбирать финалистов было крайне тяжело, поскольку на одно место в финале претендовало 10 участников.

– Мы отобрали очень сильных артистов разных жанров: пилон, вокал, танцы, акробатика, цирковое искусство, иллюзия. Конкуренция невероятная – 10 участников на одно место в финале! Выбрать из них одного из лучших представителей своего жанра казалось нереальным, ведь во время отборов наши мысли и голоса не всегда были единогласными, — сказал Евгений.

Но, несмотря на высокую конкуренцию и споры, судьям удалось прийти к окончательному решению и выбрать 11 уникальных талантов.

Определять победителя шоу Україна має талант будут зрители с помощью смс-голосования.

– Мы довольны составом финалистов и теперь с нетерпением ждем решения зрителей – ведь в финале именно вы выбираете лучший талант Украины, – подытожил Кот.

Напомним, что 18 декабря стали известны финалисты шоу Україна має талант. Судьи лично позвонили по телефону всем участникам, которые прошли в финал, чтобы сообщить радостную новость.

Кто станет победителем Україна має талант узнаем уже в субботу, 25 декабря. Смотрите шоу на телеканале СТБ в 19:00.