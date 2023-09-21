Украинский рэпер Ярмак, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, что думает о певице Софии Ротару. В частности, он вспомнил о ее награждении знаком отличия Национальная легенда Украины.

В беседе на канале Братья Яковлевы исполнитель четко высказал мнение, что этого не должно было произойти.

— Сама идея, за*бись! Но какая, на*уй, София Ротару, которая в 2017 году выступала перед Кадыровым на его дне рождения. Это публичное мероприятие, и она ему поет, к тому же украинскую песню, — возмутился Ярмак.

Эту награду Ротару получила среди других культурных и спортивных деятелей страны по случаю 30-й годовщины Независимости. Рэпер и военный назвал это “сломом логики”. Вместе с тем артист раскритиковал тогдашний подход власти к выдаче государственных наград, вспомнив, в частности, звание Заслуженного артиста для Потапа.

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— Неосознание нашей властью до 22-го года своей истории и культуры привело к очень многим последствиям, — считает Ярмак.

По мнению исполнителя, на звание живых легенд Украины заслуживают люди вроде Валерия Маркуса, Сергея Жадана, Виталия Дейнеги (фонд Вернись живым) и других общественных и культурных деятелей, которых он приглашал в собственный проект.

Софию Ротару после полномасштабного вторжения почти невозможно отследить в публичном пространстве. Активную поддержку Украине она не выражает, лишь время от времени публикует сообщения в соцсетях. Летом певица поздравила украинцев с Днем флага и почтила память павших защитников Украины, опубликовав картинку с подсолнухами и надписью Давайте помнить героев.

Фото: Ярмак, София Ротару