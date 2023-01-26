Из-за нападения России детям приходится обсуждать не детские темы и игры между собой, а войну.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время интервью британскому телеканалу Sky News.

Прогуливаясь по коридорам Офиса, репортер удивляется, почему в здании такой тусклый свет.

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— Нам необходимо экономить электричество. Нам приходится экономить электричество из-за иранских атак дронами… Точнее из-за российских атак иранскими дронами, так будет правильнее сказать. Хотя для нас уже нет разницы, если Россия использует иранские дроны, значит Иран помогает России, — ответил президент.

Владимир Зеленский говорит, что практически не покидает Офис президента из-за постоянной работы.

— Я живу, сплю и работаю здесь… Рано утром я просыпаюсь, читаю и делаю упражнения. Я просыпаюсь в шесть часов утра и люблю почитать, если на это есть время… Потом я работаю, это все, — рассказал он.

По словам Зеленского, иногда ему приходится вставать посреди ночи из-за каких-то важных телефонных звонков или решений.

Семья президента

Он также рассказал, что во время войны видеться с семьей удается очень редко.

— Я думаю, что они любят меня. И это не на уровне размышлений. Я чувствую это. И это чувство одно из лучших, я хочу его сохранить. Это самое важное, что я имею — моя семья, — рассказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что ему все же удается увидеть семью, но при этом с женой он встречается чаще, нежели с детьми.

— Сейчас это чаще, чем в самом начале. Последние несколько месяцев я вижусь с детьми раз в десять дней или в две недели. Мы что-нибудь едим, о чем-нибудь говорим. Я могу видеться со своей дочкой, потому что с этого года она стала студенткой. Поэтому я вижу ее чаще, чем моего сына, — рассказывает президент.

По его словам, во время встреч с детьми он чаще слушает, чем говорит, во время встреч.

— Ему (сыну, — Ред.) десять лет, но он думает так трагично думает про всю нашу семью, про Украину. Все наши дети — уже взрослые, они говорят о войне, о том, когда мы победим. Они знают это (когда мы победим, — Ред.) лучше, чем я, — шутит президент.

Зеленский говорит, что дети обсуждают поставки вооружения в Украину, танки, истребители F-16 и другое.

— С одной стороны это интересно, с другой стороны — это трагедия, что они говорят об этом, а не о чем-то детском, не о играх друг с другом, не о футболе. В этом разница. Но мы изменим эту ситуацию, — сказал он.

Напомним, 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет. Это уже четвертый день рождения на посту главы государства и первый — во время полномасштабной войны России против Украины.

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