Певица Настя Каменских дала четкий ответ на вопрос о разводе с мужем, музыкальным продюсером Потапом. Исполнительница решила расставить все точки над i, подчеркнув, что у них как были крепкие отношения, так они и есть.

Говорит, они не просто муж и жена, а тандем.

— Мы не разводимся, не разведемся и не развелись. Я всегда была честной перед своей аудиторией. Если бы мы хотели что-то сообщить, поверьте мне, вы бы услышали это от нас первыми, — сказала Каменских.

Ранее супруги часто публиковали друг друга в соцсетях, однако Настя говорит, их жизнь не ограничивается на этом.

— Это проблема, поскольку все судят по соцсетям. Не выставили фото — разводятся, выставили — много целуетесь. Все мы сейчас заняты одним делом — победой. У нас все хорошо, как у жены и мужа, — подытожила артистка.

Напомним, что ранее Потап развеял слухи о разводе с Настей Каменских. Он сказал, что все разговоры об этом — фейк.