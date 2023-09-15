Музыкант Сергей Бабкин прокомментировал скандал, возникший вокруг его песни Зрада. В частности, он обратился к тем, кого возмутил смысл композиции.

— Многие услышали там “высмеивание” или даже “тезисы руснявой пропаганды”. Обидно, что это так, потому что для меня Россия сегодня – это враждебная страна-террорист, которую я ненавижу, – отметил артист.

Бабкин отрицает, что стремился высмеять, например украинский язык или вышиванку, ведь это означало бы, что он высмеивает сам себя.

— Я – украинец не в смысле национальности, потому что по национальности я россиянин. Я – украинец по политической нации, по выбору ценностей и культуры. Так что эта песня не является никаким высмеиванием украинской идентичности, — написал исполнитель.

Также музыкант добавил, что россияне под видео, наоборот, называют его “бандерлогом” и “укронацистом”. Фанаты Бабкина поддержали певца и заверили, что им песня близка и понятна.

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Все кто давно следит за вашим творчеством, все понимают, что бы вы ни написали, что бы ни сказали. Бабкин есть Бабкин – ваша сила, ваша мудрость, ваша гармония и развитие. Если нужно объяснять, то не следует объяснять.

Все так, Сергей, к сожалению, все так. А вы – Человек, прежде всего. Благодарю вас за этот настоящий трек.

Низкий поклон! Читала вслух это сообщение другим украинцам в эмиграции, кого выгнали из домов проклятые орки, оккупировав наши земли… Спасибо, Сергей! Вдохновения вам и сил!

Мне очень жаль, что большинство людей не поняли, о чем идет речь. Лучше же травить одного человека, чем тех, кто действительно разрушает нашу страну изнутри.

Спасибо, что через творчество говорите о болезненных темах.

Это не единственная скандальная история, связанная с композицией Зрада. Поэт-сатирик Юрко Космина обвинил Сергея Бабкина в плагиате. Сценарист заявил, что текст песни участника группы 5’nizza является копией его произведения под названием Песня об информационном пространстве.

Фото: Сергей Бабкин