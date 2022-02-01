Американська актриса та телеведуча Вупі Голдберг потрапила у скандал через свої слова про Голокост в шоу The View на телеканалі ABC 31 січня.

Вупі хотіла всім у студії довести, що Голокост не пов’язаний із расою.

Коли Вупі зверталася до своїх ведучих, то зазначила, що націська Німеччина влаштувала геноцид двох груп білих людей (йдеться про ромів та євреїв).

Це обговорення підняли через те, що в американському штаті Теннессі зі шкільної програми прибрали графічний роман (тобто комікс) Маус про Голокост. Цей роман створив художник Арт Шпігельман. Цей комікс свого часу отримав Пулітцерівську премію. У романі євреї зображені в образі мишей, а нацисти – кішок. Шкільна рада округу Макмінн у Теннессі прибрав Маус із програми через ненормативну лексику та зображення оголених мишей. Мовляв, такий формат не повинні бачити 13-річні діти.

– Я здивована, що вас непокоїть те, що там була оголена натура. Я маю на увазі, що йдеться про Голокост, про вбивство шести мільйонів людей, це вас не турбує? – заявила Голдберг, звертаючись до шкільної ради.

Потім Вупі продовжила наголосивши, що Голокост – це не про расу.

– Давайте будемо чесні, Голокост – це не про расу. Ні, не в расі справа, – заявила ведуча.

Коли їй поставили уточнююче питання, що таке Голокост, вона заявила, що це жорстокість людини щодо іншої людини.

Співведуча Голберг Ана Наварро спробувала посперечатися з колегою, наголосивши, що нацисти виступали за перевагу білої раси, а також переслідували євреїв та циган.

– Але це дві групи білих людей, – додала Голдберг.

На що ведуча Сара Хейнс сказала, що нацисти не вважали їх білими.

– Але ви втрачаєте суть! Щойно ви перетворюєте це на расову проблему, далі все йде накатаною. А речі треба називати своїми іменами. Це те, як люди ставляться одне до одного. Це проблема, – заявила Вупі.

Зі свого боку представники музею Аушвіц-Біркенау у Польщі надіслали Голдберг у Twitter посилання на курс Голокост – знищення європейських євреїв.

А ось музей Голокосту в США заявив, що расизм займав центральне місце у нацистській ідеології, а євреїв визначали за расою.

Американська єврейська правозахисна організація Антидифамаційна ліга також розкритикувала ведучу. Голова організації Джонатан Грінблатт зазначив, що нацисти вважали євреїв – нижчою расою. Геноцид нацисти виправдовували расистською пропагандою.

Після такої реакції світу Вупі Голберг вибачилася за свої слова.

– У сьогоднішньому шоу я сказала, що Голокост — це не про расу, а про жорстокість людини щодо людини. Мені варто сказати, що він пов’язаний і з тим, і з іншим, – заявила Голберг, зазначивши, що завжди підтримувала євреїв.