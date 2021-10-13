Вийшла книга про 2,5 тис. Праведників народів світу – українців, які рятували євреїв за часів Голокосту

До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру була представлена ​​книга Праведники народів світу. Україна – про українців, які рятували євреїв у часи Голокосту.

У ній не тільки згадуються імена 2 659 героїв з усіх регіонів, а й описані окремі історії українських Праведників народів світу й порятунку євреїв із фотографіями рятівників і врятованих.

Видання підготувала Єврейська конфедерація України в партнерстві з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр і Євро-Азіатським Єврейським Конгресом.

Книга створена для увічнення пам’яті про шість мільйонів жертв Голокосту й, зокрема, про півтора мільйона євреїв, убитих безпосередньо на території України. Трагедія Голокосту тут розкривається через історії спасіння євреїв, повні драматизму й пов’язані із безпосередньою загрозою для життя тих, хто наважувався цю допомогу надати.

Передмову до книги написав президент України Володимир Зеленський.

– Про них не завжди знімають фільми. Їхніми іменами рідко називають вулиці. Але їхній внесок у перемогу над нацизмом не менший. У них не було зброї, але вони перемогли нацизм людяністю, жертовністю, добротою й великою відвагою. Вони рятували євреїв, ризикуючи власним життям. Знали, що нацисти за будь-яку допомогу євреям можуть вбити й тебе, і твоїх рідних. Але більшими, ніж цей страх, виявилися їхні великі серця, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що ця книга є джерелом історій про Праведників з України. Наш обов’язок – знати їхню історію та передавати з покоління в покоління, щоб назавжди зберегти світлу пам’ять про кожного з них.

Виключним подвиг Праведників у передмові до видання назвав і президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

– Ми завжди пам’ятатимемо їхні сміливість, гуманізм і співчуття, що надали сили цим Праведникам зберегти свої моральні якості у найтемніші часи світової історії та врятувати невинні душі. Їхні подвиги назавжди записані священними літерами в літописах єврейського народу та всього людства. Історії Праведників народів світу є особливою частиною трагічної історії Голокосту. Вони доводять, що ми завжди маємо можливість вибирати як окремі особистості, як спільнота, як нація та як народ, – підкреслив він.

У Східній Європі, зазначив глава наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський, занадто довгий час намагалися приховувати історичні свідчення про Голокост. Прийшов час виправити цю помилку.

– Необхідно розповідати безцінні історії Праведників не лише для того, щоб вшанувати їхні благословенні вчинки спогадами про них. Їхні мужність, доброта і людяність є вічним натхненням, завдяки якому ми спроможні поліпшити цей світ, – сказав він.

Натан додає, що ця книга, у якій представлено історії надихаючих подвигів Праведників народів світу України, вносить значний вклад у цю священну місію.

– Від розстрілу в Бабиному Яру й пізніше, протягом усього Голокосту, матір мого друга Раїсу Погребинську рятували щонайменше шість разів шестеро різних людей. Їхні прізвища вона не запам’ятала або взагалі не знала. За правилами ізраїльського Меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем, усі вони заслуговують на звання Праведник народів світу, але через відсутність повних даних офіційно не можуть бути названі Праведниками, – зазначив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи вихід книги, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

Борис Ложкін додав, що ці шість чоловік, як і багато інших, не ввійшли в книгу Праведники народів світу. Україна, видану ними до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Але від цього вони не перестали бути Праведниками.

– У книзі – близько 2 700 імен офіційно визнаних на сьогодні Яд Вашем українців-Праведників. З часом цей перелік буде поповнюватися, і ми ще дізнаємося імена Праведників, які сьогодні вважаються безіменними, – зазначив Ложкін.

Праведник народів світу – почесне звання, яким ізраїльський Меморіальний комплекс Яд Вашем удостоює людей, які ризикували власним життям заради порятунку євреїв під час Голокосту. За кількістю Праведників Україна посідає 4-те місце серед 51 країни світу.

Наведений у книзі список імен не є остаточним. Пошук і встановлення нових імен триває. Наразі вже відомо про 2 673 жителів України, які удостоєні цього почесного звання. Однак насправді їх було набагато більше. Багато історій залишилися невідомими, оскільки радянська влада проводила політику забуття щодо трагедії Голокосту.

Для тих людей, які за браком свідчень не змогли отримати титул Праведників народів світу, наприкінці 1980-х років ввели звання Праведник України, а також Праведник Бабиного Яру – для людей, які рятували євреїв в окупованому нацистами Києві.

Як відомо, 29–30 вересня 1941 року в Бабиному Яру розстріляли 33 771 київського єврея. У роки нацистської окупації Києва з 1941 по 1943 роки в Бабиному Яру загинули від 70 до 100 тисяч людей різних національностей, політичних і соціальних груп. Усього за роки Другої світової війни нацисти вбили на території України 1,5 млн євреїв.