Американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг попала в скандал из-за своих слов о Холокосте, которые она обронила в шоу The View на телеканале ABC 31 января.

Вупи хотела всем в студии доказать, что Холокост не связан с расой.

Когда Вупи обращалась к своим соведущим, то отметила, что нациская Германия устроила геноцид двух групп белых людей (речь идет о цыганах и евреях).

Это обсуждение подняли из-за того, что в американском штате Теннесси из школьной программы убрали графический роман (другими словами комикс) Маус о Холокосте. Этот роман создал художник Арт Шпигельман. Этот комикс в свое время получил Пулитцеровскую премию. В романе евреи избраженны в образе мышей, а нацисты — кошек. Школьный совет округа Макминн в Теннесси убрал Маус из программы из-за ненормативной лексики и изображение обнаженных мышей. Мол, такой формат точно не должны видеть 13-летние дети.

— Я удивлена, что вас беспокоит то, что там была обнаженная натура. Я имею в виду, что речь идет о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, но вас это не беспокоит? — заявила Голдберг, обращаясь к школьному совету.

Затем Вупи продолжила отметив, что Холокост — это не о расе.

— Давайте будем честны, Холокост — это не о расе. Нет, не в расе дело, — заявила ведущая.

Когда ей задали уточняющий вопрос, что такое Холокост, то она заявила, что это бесчеловечность человека по отношению к другому человеку.

Соведущая Ана Наварро попыталась поспорить с коллегой, отметив. что нацисты выступали за превосходство белой расы, а также преследовали евреев и цыган.

— Но это две группы белых людей, — добаила Голдберг.

На что соведущая Сара Хейнс сказала, что нацисты не считали их белыми.

— Но вы упускаете суть! Как только вы превращаете это в расовую проблему, дальше все идет по накатанной. А вещи надо называть своими именами. Это то, как люди относятся друг к другу. Это проблема, — заявила Вупи.

Со своей стороны представители музея Аушвиц-Биркенау в Польше отправили Голдберг в твиттере ссылку на курс Холокост — уничтожение европейских евреев.

А вот музей Холокоста в США заявил, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии, а евреев определяли по расе.

Американская еврейская правозащитная организация Антидиффамационная лига также раскритиковала ведущую. Глава организации Джонатан Гринблатт отметил, что нацисты считали евреев — низшей расой. Геноцид нацисты как раз оправдывали расистской пропагандой.

После такой реакции мира Вупи Голберг таки извинилась за свои слова.

— В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост — это не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку. Мне следовало сказать, что он связан и с тем, и с другим, — заявила Голберг, отметив, что всегда поддерживала евреев.